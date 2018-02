Botafogo promete atacar o Marília Precisando da vitória para confirmar sua permanência na Série A1 do Campeonato Paulista, o Botafogo promete atacar o Marília no jogo deste sábado, às 16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A vantagem do time visitante é já ter sete pontos ganhos, contra quatro dos donos da casa. Depois de conseguir dois resultados positivos - vitória contra a Internacional e empate com o Ituano - o Botafogo quer manter o embalo para se livrar de uma vez da ameaça do rebaixamento. Para o jogo contra o Marília, o técnico Basílio não poderá contar com meia Nem, que terá que cumprir mais três jogos de suspensão. Com isso, Lico continua no meio e o jovem Carlão completa a defesa. No Marília a confiança está de volta. Líder e ainda invicto no rebolo do Campeonato Paulista, com sete pontos, o time já pensa na disputa da Série B do Brasileiro e usa essas últimas partidas apenas como preparação. O técnico Paulo Comelli mantém em campo a mesma equipe que venceu o Paulista, com Sinval confirmado no ataque.