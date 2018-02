Botafogo promete atacar o Palmeiras Contra o Palmeiras, neste sábado à tarde, no Rio, o Botafogo vai repetir a escalação que não rendeu bem na derrota para o Figueirense, por 1 a 0, na última rodada do Brasileiro. Como não vence há 4 jogos, o esquema tático será ofensivo, com dois meias (Zé Roberto e Ramon) municiando o ataque que terá Caio e Alex Alves. Apesar de o Botafogo estar apenas em 11º lugar do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos - 17 a menos do que o líder Corinthians -, o técnico Celso Roth sonha em levar o time ao título. ?A meta não pode ser diferente. A equipe tem tropeçado fora de casa, mas, diante da nossa torcida, atua bem?, avisou. ?É difícil alcançar os primeiros colocados?, admitiu o zagueiro Scheidt, que reclamou bastante da formação tática do time na derrota para o Figueirense. Segundo ele, a defesa do Botafogo ficou muito exposta e isso não pode ser repetido. ?Não pode haver desatenção.? Já o atacante Alex Alves aprovou a manutenção do esquema tático mais ofensivo. E, diante da torcida, espera voltar a fazer gols. ?O Botafogo está fazendo um bom Brasileiro, mas poderia estar melhor colocado?, reconheceu o jogador, que o artilheiro do time no campeonato, com 12 gols.