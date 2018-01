Botafogo promete atacar Ponte Preta O técnico do Botafogo, Abel Braga, afirmou nesta sexta-feira que a equipe não vai mudar sua formação ofensiva, por jogar em Campinas, contra a Ponte Preta, domingo, pela sexta rodada do Torneio Rio-São Paulo. O treinador lembrou que, por ter trabalhado no Guarani, conhece o adversário. Ele considerou que sua equipe está bem preparada e pronta para o desafio. Segundo Abel, a torcida será outro ponto forte da Ponte Preta. Ele alertou os jogadores para esquecerem os torcedores, que "dão muito apoio ao time da casa". O treinador ainda festejou a possibilidade de poder escalar a mesma equipe, que colocou o Botafogo na liderança da competição.