Botafogo promete crescer na volta ao Rio No último treino realizado nesta sexta-feira em Itu, no interior de São Paulo, ficou a promessa de o Botafogo voltar a crescer de produção no Campeonato Brasileiro. Para tanto, o técnico Celso Roth vai testando opções para escalar a equipe, que enfrenta o Vasco, na quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro. Nesta sexta, por exemplo, o treinador confirmou o retorno do zagueiro Rafael Marques, relegado ao banco de reserva pelo então técnico do clube, Péricles Chamusca, após falhar no confronto contra o Cruzeiro. Ele atuará ao lado do experiente Scheidt. "Estou muito feliz, é tudo que eu queria na minha vida. Tenho que buscar algo na carreira. As pessoas falam às vezes que os jovens se acomodam em certas situações, mas comigo é diferente", declarou Rafael Marques, para em seguida desabafar: "Não guardo mágoa do Péricles Chamusca, mas fiquei triste. Respeito a decisão dele, mas não entendi até agora".