Botafogo promete determinação Para prosseguir na Copa do Brasil, os jogadores do Botafogo querem esquecer a vantagem de poder perder por até um gol de diferença e prometeram empenho para vencer o São Caetano, amanhã, às 21h40, no Maracanã. O técnico alvinegro Levir Culpi tem uma dúvida quanto à formação tática da equipe: 4-4-2 ou 4-5-1. "Não importa qual vai ser o esquema utilizado. O importante é que o Botafogo entre em campo com a mesma determinação do primeiro jogo quando vencemos por 2 a 1", disse Culpi. "O São Caetano é um adversário muito perigoso, dentro ou fora de casa, e exige atenção durante os 90 minutos." Se optar pelo mesmo esquema da primeira partida, o 4-5-1, Culpi escalará Valdo no meio-de-campo, com Fábio sendo o único responsável pelo ataque. Já no tradicional 4-4-2, a tendência é a de que Valdo seja substituído por Leandrão. A novidade do Botafogo será a volta do zagueiro Sandro, que cumpriu suspensão automática. Já o outro zagueiro, Allan sofreu uma fratura no tornozelo direito. Gilmar é o outro integrante da zaga. O volante Carlos Alberto lembrou a necessidade de o time entrar com determinação em campo e não se acomodar por estar em vantagem. "Não podemos, de maneira nenhuma, ficar pensando nessa vantagem. Não interessa que o Botafogo pode até perder por 1 a 0, o importante é entrar em campo e buscar a vitória", frisou.