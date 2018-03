Botafogo promete jogar com dignidade Vencer o Corinthians por quatro gols de diferença, domingo no Morumbi, é uma missão quase impossível para o Botafogo, mas o time de Ribeirão Preto, que superou várias dificuldades, além do descrédito, durante a competição, quer, no mínimo, carimbar a faixa de campeão do adversário. "O que fica para a história é a partida final, assim como o pôster e o resultado daquele confronto", diz o técnico Lori Sandri. "Quando alguém lembrar da final deste ano, poderá lembrar-se que o Botafogo venceu o último jogo." Os jogadores, apesar de jovens, assimilaram os ensinamentos e a intenção de Sandri. "Não sabemos de quanto, mas temos que tentar ganhar o jogo e terminar a competição com dignidade", diz o zagueiro Augusto. "Se for possível, vamos buscar o título, embora a reversão do placar seja muito difícil; senão tentaremos fazer uma boa partida para carimbar a faixa do Corinthians", comenta o atacante Luciano Ratinho, que retorna ao time. Todos, aliás, usam o mesmo discurso: jogar bem. "Temos que jogar mais soltos, marcar mais, o que não aconteceu no primeiro jogo, para ver se o gol sai", diz o goleiro Doni, um dos destaques botafoguenses na reta final da competição. "Mas também temos que neutralizar os contra-ataques deles e não sair com uma ´vaca brava´ para o ataque", acrescenta ele. Para o volante e capitão Douglas, o Botafogo terá de estar motivado e alegre para a final. "Na pior das hipóteses, vamos buscar a vitória", emenda o zagueiro Chris. O atacante Leandro deposita suas esperanças em Deus e ainda fala no título: "Se for para ser campeão, isso vai ocorrer, por isso não podemos desanimar." "Temos que terminar o campeonato com chave de ouro", afirma o volante Robson Nese, que ganhou a posição de titular, deixando Chicão no banco. "Com um bom jogo, talvez consigamos reverter o resultado, caso contrário fica difícil", explica Sandri. O Botafogo viaja nesta sexta-feira à tarde para São Paulo e faz o último treino, no CT do Palmeiras, na manhã de sábado. Hoje, o clube quitou o salário do mês passado com 15 dias de atraso. A premiação dos jogadores (R$ 360 mil para dividirem - média de R$ 15 mil cada um) para chegar à final será paga durante a semana. Segundo o presidente Ricardo Christiano Ribeiro, em caso de título o prêmio poderá dobrar. O prêmio de Sandri, segundo ele, até agora foi de R$ 300 mil.