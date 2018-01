Botafogo promete pagar salários O presidente do Botafogo, Mauro Nei Palmeiro, prometeu pagar até a semana que vem pelo menos um mês de salários atrasados para os jogadores. Segundo o dirigente, no total, o clube deve dois meses de salários e quatro referentes a direitos de arena. "Independente do dinheiro que receberemos pela participação no Campeonato Brasileiro, espero dar outra boa notícia aos jogadores até o fim da semana que vem", disse. Palmeiro reiterou sua disposição de continuar privilegiando o Clube de Treze. Na semana passada, ele dissera que o Botafogo poderia se desligar da entidade. Depois, voltou atrás. Apesar de o empate com o Fluminense, no domingo, ter eliminado o clube do returno do Campeonato Estadual, o técnico Dé elogiou seus jogadores. Para o treinador, eles mostraram determinação, garra e vontade de vencer. A viagem do time misto do Botafogo, para a disputa de amistosos na Coréia do Sul, está prevista para hoje à noite.