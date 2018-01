Botafogo promete pagar salários na 6ª A diretoria do Botafogo prometeu que vai pagar na sexta-feira parte da dívida com os jogadores, que está com três meses de salários atrasados. Líder do grupo, o atacante Donizete foi comunicado da notícia pelo diretor de Futebol, Antônio Rodrigues, e comemorou. "A satisfação é grande. Entendemos que a vida está complicada para todo mundo", disse o atacante, que garantiu confiar na palavra dos dirigentes. Inativo nas últimas rodadas, Donizete pode retornar ao time no clássico contra o Botafogo, no fim de semana. "Estou melhor. Vamos ver o meu desempenho no coletivo", garantiu. Não há pressa para a volta do jogador, já que o Alvinegro está desclassificado tanto no Carioca quanto na Copa do Brasil, as duas competições que disputava no segundo semestre.