Botafogo promete pressionar o Marília A liderança do grupo C do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão estará em jogo amanhã quando Botafogo e Marília entrarem em campo, às 20h30, em Caio Martins. As duas equipes têm três pontos e o Alvinegro vence no critério de desempate por ter feito mais gols no seu jogo de estréia nesta fase. O vencedor deste confronto dará um importante passo rumo à classificação ao quadrangular decisivo. Por atuar em casa, o Botafogo tem a obrigação de vencer a partida. A torcida promete lotar o estádio e transformá-lo em um verdadeiro ?caldeirão?. Tudo para pressionar o Marília desde os minutos iniciais e garantir mais um bom resultado na Série B. E a promessa de pressão tem fundamento. Na primeira fase, também no Caio Martins, o jogo terminou empatado por 2 a 2. A vitória sobre o Náutico, por 4 a 2, na rodada inicial do quadrangular, deixou o técnico Levir Culpi mais motivado. Tanto que ele vai manter a base e só fará uma alteração. Não por sua vontade e, sim, porque o lateral-esquerdo Jorginho Paulista terá que cumprir suspensão. Com isso, Daniel ganhará mais uma oportunidade na equipe. O jogador era o dono da posição até a contratação de Jorginho Paulista, em julho deste ano. E foi enfrentando o próprio Marília que Daniel atuou pela última vez como titular. Na ocasião, Jorginho foi improvisado na lateral-direita. E novamente as esperanças de gol estarão depositadas na dupla de ataque formada por Dill e Leandrão. O segundo, porém, vem se destacando mais do que o companheiro. Ele é o artilheiro do Botafogo, com 11 gols, e contra o Náutico fez uma bela jogada encerrada com um lindo toque no canto do goleiro. "Espero poder ajudar a equipe de novo", disse Leandrão.