Botafogo promete pressionar Paraná O Botafogo vai pressionar o Paraná neste domingo, às 18 horas, no Caio Martins, para tentar vencer e deixar para trás um concorrente direto na briga para se livrar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Bonamigo deve utilizar um esquema mais ofensivo, com apenas um volante. Ele quer ver seu time acuando o adversário o tempo todo e, de preferência, decidir a partida logo nos primeiros minutos. "É a hora em que o Botafogo tem que crescer mais ainda. Superar o Paraná em casa é nossa obrigação", disse Bonamigo. Ele só não contava com a série de problemas para o jogo com o Paraná. O lateral Ruy, que desfalcou a equipe no clássico de domingo com o Vasco, se recuperou de contusão, estava confirmado no time, mas sofreu uma torção de tornozelo e ficará fora. Seu reserva imediato, Márcio Gomes, também machucado, nem viajou com o grupo para Angra dos Reis, onde foi feita a preparação da equipe. Quem pode entrar na lateral-direita para suprir as ausências é o veterano Valdo, numa improvisação que não era cogitada por ninguém no clube no início da semana. Isso porque a terceira opção para a posição, Rodrigo Fernandes, também se apresentava contundido. "Como eu disse, é chegada a hora de superar todos os obstáculos. Não adianta ficar lamentando um problema ou outro", comentou Bonamigo. A tendência é que ele promova a escalação dos novos contratados Caio, Ricardinho e Fábio Reis. Os três estiveram bem nos treinos em Angra dos Reis e deixaram o treinador mais aliviado. "Com eles, o time deu uma melhorada de ritmo." Na zaga, Scheidt, suspenso após ter recebido o terceiro cartão amarelo, vai ceder a vez a Gustavo.