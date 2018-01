Botafogo promete raça no Recife Com otimismo, esperança e determinação o Botafogo estréia neste sábado na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Náutico, às 21h40, no Recife. A principal meta do Alvinegro, que terminou a primeira fase na segunda colocação, é vencer logo as primeiras partidas para dar tranqüilidade ao elenco. O técnico do Botafogo, Levir Culpi, comemorou o fato de poder escalar todos os jogadores para a estréia nesta fase. De acordo com ele, a equipe tem mostrado uma evolução tanto física quanto técnica com o decorrer das partidas. Por isso, ele não escondeu sua satisfação com o grupo. ?Todos os times vão estar motivados nesta fase, mas o Botafogo está preparado para esse desafio, o clima é muito bom", disse Levir. ?O que pedi aos jogadores e tive uma resposta satisfatória foi muita determinação e raça em campo, porque o jogo será muito disputado fisicamente. Para o meia Valdo, um dos mais experientes e líder do Botafogo, o confronto contra o Náutico será difícil por causa da pressão dos torcedores. Mas, o atleta contou que todos estão preparados. ?Vamos em busca de uma vitória para começar bem esta fase", afirmou Valdo. Lembrou que, desta vez, o Alvinegro terá a vantagem de atuar com o time titular, ao contrário do que ocorreu no confronto da semana passada, quando o Náutico derrotou o time carioca, por 1 a 0, em Caio Martins. ?Jogamos com a equipe reserva porque já estávamos classificados. Agora, estamos completos e em busca da nossa vaga para a primeira divisão. Isso tudo vai ajudar."