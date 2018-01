Botafogo promete reagir no clássico Os jogadores do Botafogo têm uma certeza: se derrotarem o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, a desconfiança em relação à capacidade da equipe acabará. O time, que não vence há três partidas, também não quer se distanciar dos primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Por isso, em General Severiano, todos sabem que chegou a hora da reação. "Vencer um clássico dá moral. Quem for ao jogo vai assistir a um grande espetáculo e espero que o Botafogo saia com os três pontos", declarou o atacante Alex Alves, para em seguida mandar um recado aos que desconfiam do potencial do elenco: "O Botafogo não é cavalo paraguaio. O time é bom e já mostrou isso no campeonato". Transferência - O lateral-esquerdo Daniel, pouco utilizado pelo Botafogo nesta temporada, acertou nesta terça-feira a sua ida para o Juventude, sob indicação do técnico Ivo Wortmann.