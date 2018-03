Botafogo quer a primeira vitória na Série B A primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Este é o principal pensamento da comissão técnica e dos jogadores do Botafogo. Amanhã, o time enfrenta o CRB-AL, às 17h, no Estádio Rei Pelé, procurando evitar uma possível crise caso aconteça uma nova derrota ou até mesmo um empate. O Alvinegro tem apenas um ponto, em dois jogos, e está próximo da zona de rebaixamento. Para vencer, o técnico Levir Culpi alterou o esquema tático do Botafogo. O 4-5-1 foi abandonado e substituído pelo 4-4-2. Com dois atacantes, o treinador espera conseguir os gols necessários para a conquista do resultado favorável. Leandrão será o companheiro de Dill no ataque. Por causa desta mudança, o meia Camacho vai para o banco de reservas. Além da entrada de Leandrão, Levir realiza duas outras modificações na equipe titular. O zagueiro Gilmar, suspenso, dá lugar ao recém-contratado Edgar. Na lateral-esquerda, Daniel será improvisado na posição. Renatinho deixa o time por deficiência técnica. "Nunca joguei como lateral. No Madureira, fui escalado como ala. Mas vou procurar não decepcionar a torcida", disse Daniel. Já o experiente volante Fernando espera que, com o novo esquema, o Botafogo apresente um melhor futebol e consiga ser regular. "Somente com um mesmo padrão conseguiremos vencer. O time tem caído de produção durante os jogos e isso tem nos atrapalhado", afirmou o jogador. Ele lembrou que existem muitos atletas jovens no elenco e a ausência de bons resultados os abatem. "Com vitórias, eles poderão demonstrar o futebol que fizeram com que fossem contratados."