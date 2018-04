Botafogo quer a vitória para deixar a zona da degola

O técnico Estevam Soares aposta na força do ataque, com André Lima e Victor Simões, para superar o Corinthians. Ao mesmo tempo, o treinador deu atenção especial nos últimos treinos para o desempenho da zaga, muito vulnerável após a metade do primeiro turno da competição.

Na derrota para o Santo André, no meio de semana, o ídolo da torcida, o zagueiro Juninho, saiu de campo no Engenhão vaiado por causa da falha num dos gols da equipe visitante. A reação da torcida contra a principal referência do Botafogo abalou o restante do grupo. Quase todos os jogadores saíram em defesa do companheiro.

Juninho minimizou os protestos. Mas acusou o golpe logo na primeira entrevista após o fiasco para o time do ABC paulista. Estava visivelmente emocionado. Recebeu depois a solidariedade de Estevam Soares. O técnico acredita que o Botafogo está em busca de equilíbrio nos três setores - defesa, meio e ataque - para voltar a vencer e tentar, ao menos, se classificar para a Copa Sul-Americana.