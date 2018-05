Botafogo quer anunciar reforços até o final desta semana O Botafogo espera anunciar até o fim de semana mais dois jogadores para a próxima temporada. O volante Somália, do América-RN, e o meia Diguinho, do América-RJ, devem vestir a camisa alvinegra em 2010. A negociação com os dois está bem avançada. Só faltam detalhes.