Botafogo quer aproveitar desespero do Remo Manter a liderança do grupo C da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta é a principal meta do Botafogo na partida deste sábado contra o Remo, às 21h40, no Mangueirão, em Belém. Um empate já será suficiente para garantir a posição, mas tanto os jogadores como o técnico Levir Culpi querem a vitória, que dará mais tranqüilidade nos próximos confrontos. Apesar de negar o favoritismo do Botafogo, Levir sabe que o fato de o Remo ainda não ter vencido uma partida sequer nesta fase vai obrigar os paraenses a atuar de forma ofensiva. "Pode ser benéfico para nós. Podemos nos aproveitar de um possível desespero e conseguir um resultado favorável", disse o treinador. A boa campanha na Série B tem deixado os jogadores bastante motivados. Mas todos repetem o discurso já adotado por Levir: o de que o Botafogo ainda não ganhou nada e que ainda falta um longo caminho até a volta à primeira divisão esteja garantida. Para alívio de Levir, o time não enfrenta problemas por causa de contusões e cartões. Nenhum dos titulares está pendurado com dois amarelos. E a única modificação efetuada será o retorno do lateral-esquerdo Jorginho Paulista, que cumpriu suspensão contra o Marília. "Isto é muito importante. A base está mantida e tenho boas peças de reposição caso seja necessário usá-las durante os jogos", afirmou Levir. Um destes jogadores é Almir, xodó da torcida e que sempre é destaque quando entra no decorrer das partidas. Camacho, porém, tem tido boas atuações, o que o tem credenciado a ser o armador titular ao lado do veterano Valdo.