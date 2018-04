Botafogo quer aproveitar viagem para reencontrar paz A derrota por 3 a 1 para o Vitória revoltou os torcedores do Botafogo e aumentou a pressão sobre a equipe, que permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Por isso, o volante Leandro Guerreiro acredita que a viagem ao Equador para o jogo com o Emelec pela Copa Sul-Americana é positiva.