Botafogo quer clássico no Maracanã Apesar de o Maracanã não ter sido liberado para o clássico contra o Vasco, domingo, pelo Campeonato Estadual, a diretoria do Botafogo, ainda mantém esperanças de atuar no maior estádio do mundo. O presidente do Alvinegro, Bebeto de Freitas, já deixou claro que não aceita atuar em São Januário, estádio vascaíno. O coordenador de Futebol do Botafogo, Carlos Alberto Lancetta, disse hoje que, a princípio, o jogo continua marcado para o Maracanã. "Não fomos comunicados pela federação. Oficialmente a partida continua lá", afirmou o dirigente. Ele não soube dizer se o clássico será adiado ou se mudará de local. Em meio a essa polêmica, o lateral-esquerdo Misso foi apresentado como novo reforço do time para a temporada.