Botafogo quer contratar Zagallo O presidente Mauro Ney Palmeiro confirmou nesta segunda-feira o interesse do Botafogo na contratação de Zagallo para ser o novo coordenador-técnico do clube. Ele deve se reunir com o ex-treinador nos próximos dias para acertar o negócio. ?Se ele aceitar o convite, irá trabalhar com o time profissional e nas categorias de base. É um sonho meu ver o três times muito bem", revelou o dirigente. Mauro Ney Palmeiro confia numa resposta positiva de Zagallo, que já declarou que pretende continuar no futebol, mas não como treinador. "Eu creio que ele aceitará. Ele começou a carreira de técnico aqui no Botafogo, pelas mãos do meu pai", revelou o presidente. Com a provável saída do diretor-executivo Bebeto de Freitas, nos próximos dias, o técnico Abel Braga vem pedindo a contratação de um coordenador-técnico. Já os jogadores do Botafogo ganharam um dia de folga e só voltam a treinar nesta terça-feira. O time venceu o São Caetano por 2 a 1, no domingo, e está em terceiro lugar no Torneio Rio-São Paulo. O atacante Dodô já marcou 14 gols e está na artilharia ao lado de França, do São Paulo.