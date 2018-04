Botafogo quer cotas para pagar dívidas O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, e o diretor-executivo Bebeto de Freitas, se reuniram nesta terça-feira para tentar resolver as questões financeiras do clube. O alvinegro espera o pagamento dos R$ 4,5 milhões referentes as cotas de televisão pela transmissão dos seus jogos no Torneio Rio-São Paulo para saldar as dívidas com os atletas. Palmeiro informou também que o pagamento pelo empréstimo do meia Carlinhos foi efetuado e a diretoria da Portuguesa-SP deve enviar nesta quarta-feira o atestado liberatório do jogador. A situação do atacante Dodô, está perto de ser resolvida, mas o clube ainda negocia o pagamento de seus salários atrasados. O atacante quer a garantia de que irá receber os salários em dia, mas disse que pretende jogar na estréia do time no Torneio Rio-São Paulo, dia 20, contra o Americano, mesmo que a sua situação não esteja resolvida. Abel começou a escalar nesta terça-feira o time para a partida contra o Americano, na estréia do Torneio Rio-São Paulo, no domingo. Dos novos jogadores contratados, somente o volante Romeu deve atuar entre os titulares. Nesta quarta-feira o time faz um jogo-treino contra o Canto do Rio.