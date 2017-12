Botafogo quer disparar na liderança diante do Náutico

Considerado o time sensação do Campeonato Brasileiro e embalado pela goleada de quinta-feira por 4 a 0 sobre o Vasco, o Botafogo quer a vitória ante o Náutico, neste domingo, às 18h10, no Maracanã, para manter a boa fase da equipe. Com quatro vitórias e dois empates no Nacional, o discurso adotado pelo elenco é o da humildade para evitar que "o sucesso vire a cabeça". O cuidado para o bom ambiente não ser prejudicado tem sido total em General Severiano. Um exemplo ocorreu nesta sexta-feira, quando o técnico do Botafogo, Cuca, apressou-se em desmentir sua transferência para o futebol árabe. Explicou ter recebido uma proposta mas não a aceitou. Entre os jogadores, a descontração dá o tom nos treinamentos e o entrosamento é apontado como um dos principais responsáveis pela campanha do time no Nacional. O volante Leandro Guerreiro destacou que se não fosse a ajuda do grupo, não estaria na sexta rodada sem ter sido advertido sequer por um cartão amarelo. "Joguei todas as partidas e nem levei cartão. Isso é bom para mim e o grupo. Todos estão determinados na busca pelas vitórias e em ajudar uns aos outros", contou Leandro Guerreiro. "Mas, temos que manter a humildade e dedicação. Sabemos que vêm jogos difíceis pela frente e devemos considerá-los decisões se quisermos conquistar o título." Outros jogos Mais três jogos completam a sexta rodada. Em Curitiba, o embalado Fluminense visita o Atlético Paranaense, que estréia o técnico Antônio Lopes. No Recife, o primeiro duelo nordestino do campeonato: Sport x América-RN. BOTAFOGO x NÁUTICO Botafogo - Júlio César; Joílson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Leandro Guerreiro, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Dodô e Jorge Henrique. Técnico: Cuca. Náutico - Gléguer, Sidny, Alysson, Cris e Hamilton, Elicarlos, Daniel Pollo, Kuki e Daniel Sobralense, Felipe e Fábio Saci. Técnico: Paulo César Gusmão. Árbitro - Luiz Alberto Sardinha Bites (GO). Horário - 18h10. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). ATLÉTICO MINEIRO x FIGUEIRENSE Atlético Mineiro - Diego; Coelho, Marcos, Lima e Thiago Feltri; Rafael Miranda, Bilu, Marcinho e Danilinho; Éder Luís e Galvão. Zetti. Figueirense - Wilson, Vinícius, Felipe Santana e Chicão; Diogo, Adriano Gabiru, Cleiton Xavier, Henrique e André Santos; Jean Carlos e Victor Simões. Mário Sérgio. Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS). Horário - 18h10. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG). ATLÉTICO PARANAENSE x FLUMINENSE Atlético Paranaense - Guilherme; Jancarlos, Danilo, João Leonardo e Edno; Erandir, Alan Bahia, Nei e Evandro; Dênis Marques e Alex Mineiro. Técnico: Antônio Lopes. Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos, Thiago Silva, Roger e Júnior César; Arouca, Romeu, Cícero e Thiago Neves; Alex Dias e Adriano Magrão. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro - Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS). Horário - 18h10. Local - Estádio Arena da Baixada, em Curitiba (PR). SPORT RECIFE x AMÉRICA-RN Sport Recife - Cléber, Osmar, Gabriel, Durval e Bruno, Everton, Fábio Gomes, Diogo e Vítor Júnior, Carlinhos Bala e Washington. Técnico: Édson Leivinha. América-RN - Renê; Robson, Edson Borges e Rodrigo Alemão; Eduardo, Célio, Rafael Muçamba, Souza e Marcinho; Frontini e Paulo Isidoro. Técnico: Lori Sandri. Árbitro - Marco Antônio da Silva Sampaio (CE). Horário - 18h10. Local - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).