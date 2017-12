Botafogo quer disputar Sul-Americana Em meio às eleições presidenciais no Botafogo, comissão técnica e jogadores fizeram contas para que a equipe conquiste sem sustos uma vaga na Copa Sul-Americana ? classificam-se do 5.º ao 11.º colocado no Campeonato Brasileiro. Em seus cálculos, o clube precisa vencer dois de seus últimos cinco jogos no Nacional para alcançar o objetivo. ?O pensamentos de todos aqui é honrar sempre a camisa do Botafogo ?, declarou o técnico Celso Roth, que deve ser demitido ao fim deste Brasileiro. Ele, no entanto, não quer falar sobre o assunto. Diz que está apenas concentrado em levar o clube à Copa Sul-Americana.