Botafogo quer escapar já no domingo O drama do Botafogo, que ainda luta para não repetir o final trágico do Campeonato Brasileiro de 2002, ano em que foi rebaixado, aumentou após a derrota para o Juventude no domingo por 1 a 0, em Caxias do Sul (RS). A duas rodadas do término do Nacional, jogadores e comissão técnica tem opiniões semelhantes: a permanência na Primeira Divisão tem que ser decidida no confronto de domingo, contra o Corinthians, diante de sua torcida no Caio Martins. Tamanha convicção em General Severiano tem explicação. O Botafogo tem 50 pontos, precisa de mais uma vitória para se livrar do risco de ser rebaixado e na última rodada vai enfrentar o Atlético-PR, que luta pelo título, na Arena da Baixada. "O Corinthians não tem mais nenhum objetivo na competição, até porque já está classificado para a Copa Sul-Americana. Temos que tirar proveito disso. O time conta com o apoio da torcida para conseguir a vitória neste jogo", declarou o volante Túlio, que não terá a ajuda de Fernando, suspenso, na marcação. O lateral-direito Ruy, também levou o terceiro cartão amarelo, e vai desfalcar a equipe. O técnico Paulo Bonamigo somente vai definir os substitutos no decorrer dos treinos da semana. A tendência é que entre Thiago Xavier no lugar de Fernando e Márcio Gomes na vaga de Ruy.