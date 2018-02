Botafogo quer evitar milésimo gol de Romário no domingo O técnico Cuca voltou a enaltecer Romário, ?pela qualidade, competência e caráter?, mas não quer que o atacante faça o milésimo gol sobre o Botafogo, no próximo domingo. ?Tomara que não seja contra nós?, disse ele, ressaltando que torce para que o gol número mil do centroavante não demore a ser marcado. ?Vai ser um momento épico do futebol, raramente visto até hoje.? O treinador reavaliou nesta quinta-feira a atuação do time durante a vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, na quarta-feira. Cuca criticou o primeiro tempo da equipe e disse que pode promover contra o Vasco a estréia do jovem apoiador Jougle, de 18 anos. A definição do time, porém, só deve ser feita na sexta-feira. ?O jogo com o Vasco é mais uma decisão, como são quase todas as partidas desse Campeonato Carioca", avaliou o treinador botafoguense. "Se vencermos, vamos assegurar vaga nas semifinais. Vamos buscar a vitória, sem se deixar levar por esse clima de ansiedade em torno do milésimo gol de Romário?, finalizou Cuca.