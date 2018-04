Botafogo quer evitar novos tropeços no Engenhão

"Não podemos errar mais dentro de casa. Chega. Se quisermos almejar algo de bom no Brasileiro, não podemos mais perder pontos no Engenhão. Já tropeçamos o que tínhamos de tropeçar", assegurou o capitão do Botafogo.

O técnico Estevam Soares concordou com a opinião de Juninho, mas disse que ficar apenas no discurso não adianta. "Todo mundo tem que mandar em sua própria casa. Mas não é falando e sim com atitude que se faz isso. Temos que jogar", afirmou o treinador, explicando como espera que a equipe atue para se impor dentro de casa.

"Teremos uma equipe mais ofensiva, até porque jogaremos com dois atacantes, mas não podemos esquecer de marcar. Não é porque estamos jogando em casa que deixaremos de brigar pela bola. Temos de sufocar o adversário", concluiu.