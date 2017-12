Botafogo quer excursionar no Vietnã A diretoria do Botafogo confirmou nesta quinta-feira que a equipe foi convidada para disputar uma competição no Vietnã, em novembro. O Alvinegro enfrentaria times locais no sistema de quadrangular. De acordo com o coordenador de Futebol do clube, Carlos Albertto Lancetta, a cota do torneio seria por volta de US$ 150 mil. Para evitar problemas, como o do São Paulo que não conseguiu autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para participar da Copa da Paz, na Ásia, o presidente Bebeto de Freitas pedirá autorização à entidade com antecedência. Vale lembrar que o quadrangular decisivo da Série B do Brasileiro começa no início de novembro e vai até 29 do mesmo mês. Nesta quinta-feira, o técnico Levir Culpi comandou mais um treinamento visando à partida de sábado contra o Joinville. Ele ainda não definiu o time por causa de uma dúvida no meio-de-campo. Camacho e Almir disputam uma vaga na posição. A tendência é a de que o primeiro seja o titular.