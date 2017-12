Botafogo quer garantir vaga em Mogi O Botafogo quer esquecer os recentes maus resultados que lhe tiraram a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro e vencer neste sábado o Mogi Mirim, às 16 horas, no Estádio Wilson Barros, em São Paulo, ao mesmo tempo em que torce por um tropeço do Palmeiras, atual líder. Além disso, com os três pontos deste jogo, o Alvinegro garante a classificação matemática à próxima fase. ?Não tenho dúvidas de que iremos nos classificar. Só que o Botafogo é um clube de tradição e a primeira posição é questão de honra", disse o volante Túlio. ?Temos que vencer esta guerra particular com o Palmeiras.? O jogador lembrou que o União São João, adversário do Alviverde paulista na rodada, costuma complicar quando atua no Parque Antártica, o que poderia representar a recuperação da liderança do Botafogo no Brasileiro. Os desfalques do volante Fernando e do meia Valdo preocupam o técnico Levir Culpi. O primeiro porque é a garantia de forte marcação no meio-de-campo. O segundo por causa das suas qualidades na armação das jogadas de ataque. Além disso, ambos são atletas experientes que orientam os mais jovens do grupo. ?Eles vão fazer muita falta, mas temos que dar moral àqueles que entrarem no time", disse Túlio. ?Como o Levir sempre faz um revezamento de jogadores, não vai haver problemas de entrosamento." Para o lugar de Fernando, entra Gedeil. O meia Almir, que alterna na titularidade com Camacho, será o substituto de Valdo.