Botafogo quer iniciar reação com vaga na Sul-Americana Longe de ser prioridade em General Severiano, a Copa Sul-Americana é vista pelos jogadores do Botafogo como a oportunidade de iniciar a reação no Campeonato Brasileiro. Assim, quando estiverem em campo nesta quarta-feira, às 21h50, para enfrentar o Atlético Paranaense, no Engenhão, os comandados de Estevam Soares estarão na verdade com a cabeça na luta contra o rebaixamento.