Botafogo quer iniciar reação com vitória no Engenhão Uma partida para marcar o início da reação da equipe no Campeonato Brasileiro. É dessa forma que os jogadores do Botafogo estão encarando o jogo contra o Santo André, nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão, pela 20.ª rodada, a abertura do segundo turno da competição. Os times lutam contra o rebaixamento. O clube alvinegro ocupa a 15.ª colocação, com 20 pontos.