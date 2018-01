Botafogo quer mais dois reforços Depois de anunciar a contratação do atacante Jajá, a diretoria do Botafogo espera ainda nesta semana trazer mais dois reforços. Estes seriam os últimos contratados para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. O técnico Ernesto Paulo quer um goleiro e mais um meia para compor o grupo. Nesta semana, o treinador perdeu três peças chaves: o goleiro Doni, o meia Luciano Ratinho e o atacante Leandro, que foram negociados com o Corinthians. Além deles, o lateral Júlio César foi emprestado para o São Caetano. O atacante Jajá foi anunciado segunda-feira como novo reforço. Esta é a terceira vez que ele vai defender o clube, já que teve passagens pelo estádio Santa Cruz em 1995 e 2000. Além do Botafogo, o atacante defendeu o Guarani, Vera Cruz, do México, Bahia, Caxias (RS), Coritiba, Juventus, e neste ano conquistou o acesso da Série A-2 pelo Santo André. O goleiro Magrão, do São Caetano, pode ser contratado. Além de Jajá, o Botafogo contratou para o Campeonato Brasileiro o goleiro Maurício, o zagueiro Fábio, o volante Capitão, os meias Marcos Denner, Nélio e Anderson, e os atacantes João Fumaça, Schwenck e Rodrigão.