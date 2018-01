Botafogo quer mais um atacante Para fechar seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Botafogo espera contratar um atacante de peso e dois nomes estão na ponta da lista: Taílson, do Botafogo, e Sinval, do Santa Cruz. Por enquanto, a diretoria confirmou a contratação do lateral-esquerdo Alan, do Rio Preto, e do goleiro Alessandro Magrão, do Nacional da Capital. Ambos já treinam sob o comando do técnico Ernesto Paulo. Embora tenha tido poucas oportunidades para testar seu novo time, o técnico Ernesto Paulo, do Botafogo de Ribeirão preto, acredita que poderá realizar uma grande campanha dentro do Campeonato Brasileiro. "Temos um grupo bom, mas precisamos definir o esquema tático e ganhar mais força de conjunto", resumiu o técnico, que pretende testar seu time contra o XV de Piracicaba, neste sábado. Com um elenco completamente renovado, o Botafogo chega ao Campeonato Brasileiro buscando repetir a boa campanha do Paulista, onde foi vice-campeão. Ao todo, foram contratados onze jogadores: o goleiro Maurício, os laterais Alan e Leandro, os zagueiros Tony e Fábio, o volante Capitão, os meias Nélio e Anderson, e os atacantes João Fumaça, Rodrigão, Marcos Denner, Jajá e Schwenck; além do técnico Ernesto Paulo, que veio do Juventus. "Se queremos disputar o Brasileiro no mesmo nível dos outros times, precisamos mesmo nos reforçar", garante o presidente Ricardo Ribeiro. O time, porém, perdeu suas principais estrelas do Campeonato Paulista. O atacante Robert foi vendido para a empresa Euroexport; o meia Luciano Ratinho, o atacante Leandro e o goleiro Doni foram emprestados ao Corinthians. Chris, zagueiro, foi cedido ao Coritiba e o lateral-esquerdo Jadílson, ao Guarani. O Goiás também se reforçou as custas do vice-campeão Paulista: levou o técnico Lori Sandri e o atacante Gauchinho. A estréia do Botafogo será contra o São Paulo, no estádio Santa Cruz, dia 1º de agosto.