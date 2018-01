Botafogo quer mais um lateral-direito Apesar de ter gostado da atuação do meia Leonardo na lateral-direita, durante a derrota para o Goiás, por 2 a 1, no amistoso realizado domingo, o técnico do Botafogo, Paulo Autuori, pediu à diretoria do clube a contratação de um jogador para a posição. A equipe conta somente com dois jogadores que atuam pela direita: Wilson e o jovem Rodrigo Fernandes. O próximo amistoso do Botafogo está previsto para o sábado, contra o Internacional, em Porto Alegre.