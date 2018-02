Botafogo quer mais uma vitória Apesar da vantagem de poder perder por 1 a 0 para o São Caetano, quarta-feira, pela Copa do Brasil, os jogadores do Botafogo querem a vitória. Para esta partida, o técnico Levir Culpi conta com o retorno do zagueiro Sandro, que cumpriu suspensão nos dois últimos jogos do Alvinegro nesta competição. O treinador também deve mudar o esquema tático do Botafogo, adotando o tradicional 4-4-2 ao invés do 4-5-1. Neste caso, o meia Valdo deixaria o time e seria substituído pelo atacante Leandrão. Levir também aproveitou o treino de hoje para treinar cobranças de pênalti. Se o Alvinegro perder por 2 a 1, a classificação será definida nas penalidades.