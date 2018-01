Botafogo quer manter bom desempenho Com uma boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, em que assumiu a liderança da competição, o Botafogo volta suas atenções para a próxima partida, sexta-feira, contra o Ceará, no Caio Martins. Os jogadores do Alvinegro esperam que o time volte a vencer para se manter no topo da tabela. "Precisamos manter a seqüência de vitórias, principalmente porque atuaremos em casa" disse o lateral-esquerdo Daniel, uma das revelações do Botafogo. O jogador é volante, mas vem atuando de forma improvisada na posição. O atacante Fábio, mesmo amargando a reserva, é um dos artilheiros do Alvinegro e espera ansioso por uma nova oportunidade. "Não me acomodo com o banco, mas espero voltar ao time titular. Tenho treinado muito e contribuído quando entro em campo", afirmou o jogador. Para o jogo com o Ceará, o técnico Levir Culpi deve manter a equipe que derrotou o União São João, por 3 a 2, na última rodada do Brasileiro.