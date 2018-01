Botafogo quer mudar data da final O presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro, informou nesta quinta-feira que está tentando transferir para a próxima quinta-feira a primeira partida da final do Torneio Rio-São Paulo, contra o São Paulo, no Maracanã. O dirigente argumentou que a quarta-feira de Cinzas, para quando está previsto o jogo, não é viável porque os torcedores estão se recuperando dos festejos do carnaval. O técnico Sebastião Lazaroni confessou que não esperava chegar a uma final de campeonato, neste início do ano. O treinador disse que o fato de desconhecer os jogadores e a necessidade de passar sua filosofia de trabalho eram os principais empecilhos. "Ainda bem que eles estavam motivados e conseguimos nos entender. A chama do Botafogo continua acesa", comemorou.