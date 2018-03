Botafogo quer Oséas e Dodô juntos A notícia de que o Botafogo estaria interessado na contratação do atacante Oséas gerou especulações de que o jogador seria o substituto de Dodô, ainda sem contrato com o Alvinegro. Porém, o vice-presidente de Futebol, Orlando Ribeiro, disse que a intenção é a de formar um ataque com os dois jogadores. "O Campeonato Brasileiro é uma competição desgastante e exige um elenco de qualidade", afirmou Ribeiro. "A contratação do Oséas é para reforçar o elenco e esperamos contar com os dois." O atacante Dodô elogiou o companheiro de profissão. "Realmente, ele é um paredão. Seria muito bom para a nossa equipe", disse. Orlando disse ainda que o Botafogo tem interesse na contratação do volante Galeano e do meia Marcinho, do Etti Jundiaí. A proposta do Alvinegro não teria agradado o supervisor do clube paulista, Moisés Cândido. "Falei com o vice-presidente de Futebol, João Figueiredo. Nem sei quem é essa outra pessoa", afirmou o dirigente.