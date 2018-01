Botafogo quer outra vitória em Araras Após um início conturbado na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, em que só conseguiu sua primeira vitória no terceiro jogo, o Botafogo ocupa a vice-liderança da competição e o time já começou a demonstrar um padrão de jogo. Amanhã, contra o União São João, às 20h30, no Estádio Herminio Ometto, o Alvinegro tem a oportunidade de provar que a sua reação não é um mero acaso. E mais. Pode terminar a rodada como líder da Série B. Um dos grandes responsáveis pelo bom momento do Botafogo é o técnico Levir Culpi. Ele foi muito criticado quando iniciou seu trabalho no clube, principalmente por proibir a imprensa de acompanhar os primeiros 30 minutos dos treinamentos. Exigente e dono de um temperamento difícil, o treinador começa a colher os frutos no comando da equipe. Para a partida contra o União, Levir deve manter o time que goleou o Brasiliense, por 4 a 0, na última rodada, conquistando a primeira vitória em Caio Martins, desde a reforma do estádio. O meia Almir, um dos destaques contra a equipe de Brasília, continua no banco de reservas. Apesar dos apelos da torcida, o treinador prefere deixá-lo como opção para o decorrer do jogo. Embora o time paulista não vença em casa há sete meses, ocupe a lanterna da Série B e tenha sido derrotado nas seis partidas que disputou na competição, Levir pediu atenção aos jogadores. "No momento, somos favoritos. Porém, é preciso lembrar que vivemos drama semelhante", disse o atacante Leandrão. "Temos que atuar bem e evitar sermos surpreendidos."