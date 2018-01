Botafogo quer pontos do Vasco O Botafogo não conseguiu vencer o Vasco dentro de campo, pelo Campeonato Estadual, e agora tenta obter os pontos da partida, empatada por 1 a 1, alegando que o atacante Valdir está em situação irregular. Hoje, o Departamento Jurídico do clube entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva tentando impugnar o jogo. No último Campeonato Brasileiro, as duas equipes também empataram por 1 a 1 e o Botafogo entrou na Justiça com pedido semelhante, alegando que o meia Petkovic não tinha condições de jogo porque estava sem o visto de trabalho. A ação, porém, acabou não tendo prosseguimento. A diretoria do Botafogo apresentou hoje mais um reforço para a temporada 2003: o atacante Leandrão, que estava no Internacional-RS. Ele foi contratado por empréstimo até o fim do ano e já se colocou à disposição do técnico Levir Culpi para estrear domingo, contra o Friburguense, pelo Estadual. No Vasco , o advogado do atacante Valdir, Guilherme Aquino, disse hoje que seu cliente tem condições normais e legais de atuar pelo clube de São Januário. O Departamento Jurídico do Botafogo entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva tentando impugnar o clássico contra o time vascaíno, empatado por 1 a 1, no último domingo. O Alvinegro alega que Valdir está em situação irregular. "O Valdir se desligou do Atlético-MG com uma liminar, ganhou em duas estâncias, mas o time mineiro entende que o jogador ainda lhe pertence", afirmou Aquino, lembrando que seu cliente tem cerca de 18 meses de salários a receber do Atlético-MG. De acordo com o advogado, Valdir está registrado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e na Federação de Futebol do Rio (Ferj). "A situação é legal. Não há nada que leve o Botafogo a pleitear os pontos da partida", afirmou Aquino. "A CBF não recebeu nenhum comunicado para cancelar o registro do contrato do jogador." Ele ainda lembrou que o atleta ganhou o passe livre na Justiça do Trabalho.