Botafogo quer Ramon e Leandro Ávila Apesar de sua grave crise financeira, o Botafogo tenta a contratação de vários jogadores indicados pelo técnico Paulo Autuori, dentre eles, o meia Ramon, que está no Fluminense, e o volante Leandro Ávila, do Flamengo. Os jogadores Elivélton, da Ponte Preta, e Claudecir, do Palmeiras, também interessam. Apesar de ter tido seu passe vendido para o Kashima Antlers, do Japão, o lateral-esquerdo Augusto ainda está no Brasil. O jogador está preparando a documentação para viajar na próxima semana.