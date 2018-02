Botafogo quer se garantir na Série A O Botafogo pode garantir neste domingo contra o Juventude, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, a permanência na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Basta sair de campo com uma vitória e torcer por resultados adversos de seus concorrentes na luta para não ser rebaixado. A tarefa é árdua, segundo o técnico Paulo Bonamigo. Ele até aponta a equipe sulista como favorita devido à melhor campanha em relação ao Alvinegro, mas acredita no poder de superação do elenco. "A entrega de todos foi excelente desde que fui contratado para o clube. O elenco tem que manter a concentração, principalmente na hora de finalizar, para criar dificuldades ao Juventude", declarou Bonamigo, que ainda não obteve uma vitória fora de casa no comando da equipe. Para o treinador, o Juventude apresenta um futebol de força e tem na bola aérea a sua mais eficiente característica. "Temos que marcar em cima, sem dar espaços. Mas também não o time não pode abdicar do ataque". Ele escalou o Botafogo com três zagueiros: Rafael Marques, Gustavo e Scheidt. Deslocou os laterais Jorginho Paulista e Ruy para atuarem como alas e pôs Fernando na função de volante fixo, sem recuar para auxiliar a zaga. Tem apenas Caio como "homem de ligação" entre o meio-de-campo e o ataque. Apesar da alteração na forma da equipe atuar, o treinador não teme um eventual desentrosamento e confia em uma boa exibição. "O exemplo a ser seguido é a da atuação da equipe no segundo tempo contra o Guarani, na última rodada. O time soube impor o ritmo de jogo e não deu chances para o adversário", disse o técnico do Botafogo, que confirmou também o retorno do goleiro Jefferson, ausente na última rodada por causa de suspensão.