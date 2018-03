Botafogo quer superar detalhes em casa Desde a reforma do Caio Martins, o Botafogo ainda não conseguiu um triunfo no estádio. Neste sábado, o Alvinegro tem a oportunidade de quebrar o jejum de vitórias em casa ao enfrentar o Brasiliense, às 16h, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o técnico Levir Culpi também cobra uma boa atuação da equipe para presentear o torcedor que comparecer ao jogo. "Achei que no segundo tempo contra o Avaí-SC e em toda a partida contra a Portuguesa, o Botafogo teve as melhores atuações na competição", destacou Levir, apesar de, em ambas, o resultado ter sido o empate. "Ainda não vencemos em casa por causa de detalhes." Apesar da confiança em obter uma vitória, o treinador ressaltou as qualidades do Brasiliense, destacando o meia Wellington Dias e o veterano atacante Túlio, ex-ídolo do Alvinegro. Na tentativa de surpreender o adversário, Levir não revelou o esquema que adotará na partida. Ele está em dúvida entre o 3-5-2 e o 4-4-2. Este último é a preferência dos jogadores e a tendência é a de que ele atenda ao pedido deles. O atacante Edvaldo é a grande dúvida do Botafogo. Ele sente dores na panturrilha direita e pode ceder sua vaga para Leandrão, recuperado de um problema muscular. A princípio ele deve ficar no banco, mas está de sobreaviso. Já o meia Daniel atuará, novamente, improvisado na lateral-esquerda. Ele acredita estar mais adaptado na posição. "Esse vai ser o quarto jogo seguido que atuo na lateral. Nos outros, foram duas vitórias e um empate", lembrou.