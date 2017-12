Botafogo quer terminar com pé direito Para o meia Ramon, o Botafogo precisa terminar o primeiro turno do Campeonato com chave de ouro. Ou seja, com vitória sobre o Fortaleza, domingo, no Estádio Castelão. A equipe alvinegra não vence há dois jogos e necessita acumular bons resultados para tentar retornar à liderança do Campeonato Brasileiro. "O Botafogo tem que jogar bem, marcar forte, buscar o ataque, mostrando um bom futebol. Assim, vai dar confiança e moral para o segundo turno", declarou Ramon, confirmado no meio-de-campo pelo técnico Péricles Chamusca. O treinador também definiu que Asprilla será o companheiro de Rafael Marques na zaga alvinegra.