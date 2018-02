Botafogo quer vaga na Sul-Americana A diretoria do Botafogo enviou hoje um ofício à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reivindicando uma vaga na Copa Sul-Americana. De acordo com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, a entidade deixou de contar os pontos da Conmebol e isso fez com que o Alvinegro ficasse atrás do Internacional-RS. "Queremos saber qual foi o critério utilizado para a escolha dos 12 representantes na seletiva para a competição", afirmou Bebeto de Freitas. "A Conmebol deve ser considerada. Neste caso, ficaremos um ponto à frente do Internacional, um dos escolhidos." O dirigente considera importante a participação do Botafogo na competição para gerar um aumento nas receitas do clube. Outro problema que está tirando o sono dos dirigentes do Botafogo é o adiamento do início do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, do dia 5 para o dia 18 de abril. A comissão técnica foi obrigada a alterar toda a programação de treinos. A princípio, o adversário (Avaí) e o local (Caio Martins), estão mantidos.