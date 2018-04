Botafogo quer vitória para deixar a zona da degola

Comissão técnica e jogadores do Botafogo consideram o confronto contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Engenhão, de extrema importância para a recuperação do time no Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 11.ª rodada, havia sido adiada em virtude de o clube mineiro estar envolvido nas finais da Copa Libertadores. Caso vença, a equipe alvinegra deixa a zona de rebaixamento.

Mais do que nunca, é preciso união e profissionalismo. Qualidades que faltaram ao lateral/zagueiro Eduardo. O técnico Estevam Soares ficou muito irritado com o jogador, que chegou mais de uma hora e meia atrasado para o treino desta quarta e foi afastado da partida.

Além da punição a Eduardo, que foi multado em 10% de seu salário, Estevam não poderá contar com o zagueiro Wellington, que veio por empréstimo do Cruzeiro e está impedido de atuar por uma cláusula no contrato. Assim, Emerson entra na defesa e o treinador alvinegro se vê forçado a repetir o 4-4-2 utilizado no empate com o Corinthians, na última rodada.

Batista ganha uma vaga no meio de campo e Michael volta à lateral esquerda. No ataque, Reinaldo terá de esperar mais um pouco para recuperar a condição de titular. Victor Simões e André Lima formam a dupla ofensiva.