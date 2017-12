Botafogo quer voltar à liderança Nos últimos quatro jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conquistou somente cinco pontos. Este baixo rendimento acabou lhe custando a liderança da competição, perdida para o Palmeiras. Agora, o Alvinegro quer recuperar a posição vencendo o Mogi Mirim, no sábado. Mas o técnico Levir Culpi tem dois sérios problemas: ele não conta com dois jogadores importantes do elenco: o volante Fernando e o meia Valdo, ambos suspensos. Com isso, o treinador deve optar por Teti e Almir, respectivamente. O atacante Leandrão também acredita que será titular. "Estou dando continuidade ao meu trabalho. Espero que o Levir me escale para que eu possa ajudar o Botafogo a voltar a liderança", disse Leandrão. O jogador reconhece que o time perde com a ausência de Valdo, mas frisou que existem substitutos à altura do veterano atleta.