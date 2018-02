Botafogo: Ramon perde lugar para Caio Depois de ter sido reintegrado ao Botafogo e atuado na vitória sobre o Coritiba, no último sábado, o meia Ramon voltou a perder a posição entre os titulares. O técnico do Alvinegro, Celso Roth, optou por escalar Caio no lugar de Ramon na partida desta quinta-feira contra a Ponte Preta, em Campinas. ?Tudo é uma questão de seqüência. A atitude tomada (escalar Ramon) no último jogo foi por uma necessidade?, destacou Roth. ?O Caio vem treinando bem e fez um bom jogo. Vai ter continuidade?. Sobre o confronto contra a Ponte Preta, o técnico do Botafogo explicou que vai explorar os contra-ataques e as saídas rápidas com a bola. O único problema do treinador para escalar a equipe é a lateral esquerda, já que Bill precisará cumprir suspensão automática. A tendência é a de que o lugar seja ocupado pelo lateral-direito Rogério Souza, que atuará improvisado, e Ruy herde a vaga no setor direito.