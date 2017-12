Botafogo ratifica liderança na Série B O Botafogo venceu o Anapolina, por 4 a 0, neste sábado à tarde, em Caio Martins, Niterói, e confirmou a sua liderança na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca atingiu 31 pontos, em 15 jogos. Teve uma atuação vibrante e empolgou o público que lotou o estádio. Foi o primeiro jogo disputado pelo clube carioca em casa depois da perda de mando de campo imposta pela Justiça Esportiva. O primeiro tempo teve dois momentos distintos: até os 17 minutos, o Botafogo criou duas oportunidades, desperdiçadas por Leandrão. O Anapolina cometia muitas faltas e não ameaçava o gol adversário. A partir dos 20 mintuos, a história do jogo se inverteu. O time visitante se organizou e explorou a criatividade do meia Cacá e o avanço eficiente do lateral-esquerdo, Patrick, mas também pecava nas finalizações. O técnico Levir Culpi, percebendo a pouca produtividade do Botafogo, alterou o esquema tático: recuou o volante Fernando para a zaga e pôs os laterais como alas, atuando no 3-5-2. A mudança surtiu efeito. Babau cortou com a mão cabeçada de Leandrão. Na seqüência, o atacante cobrou bem o pênalti, aos 35, abrindo o placar. No final da etapa inicial, Baiano foi expulso por dar cotovelada em Edgar. O Botafogo no segundo tempo justificou a sua liderança na competição. Com excelente atuação, ditou o ritmo da partida. Aos 19, Leandrão cruzou e Teti, sozinho, ampliou. Como retribuição, aos 28, o autor do segundo gol cruzou da esquerda para Leandrão marcar o terceiro do Botafogo. No final, aos 41, Teti, o melhor em campo, aproveitou passe de Dill e fez 4 a 0.