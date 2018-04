Botafogo reage, bate o Tigres e reassume liderança do Carioca

O Botafogo voltou à liderança do Campeonato Carioca ao derrotar o Tigres por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, no Engenhão. O time chegou aos 22 pontos e deixou para trás o Vasco, que tem 20 e pode retomar o primeiro lugar nesta quinta, se vencer o Resende, em São Januário. Todos os gols da partida foram marcados no segundo tempo.

O time alvinegro, derrotado por 3 a 1 pelo Fluminense no clássico do último domingo, somente acordou para o jogo após o intervalo. Fez um péssimo primeiro tempo e deixou o campo vaiado, embora a arbitragem tivesse errado ao assinalar impedimento e anular um gol legal de Jobson.

Logo no início do segundo tempo, o goleiro do Tigres, Santiago, falhou numa saída de bola e Renan Fonseca se livrou de Renan Silva para marcar um bonito gol. O adversário tentou reagir e teve um pênalti a seu favor, quando Jean Carioca foi puxado por Diego Giaretta. Na cobrança, Paulinho Guará chutou a bola para fora.

Depois, Jobson, de longe, arriscou um chute forte e o goleiro do Tigres errou de novo: Botafogo 2 a 0. O pequeno público que foi ao Engenhão ainda veria mais um lance de destaque, o mais vistoso da noite, quando Gilberto, em jogada individual, fez fila, ao driblar três defensores do Tigres, para concluir com categoria. Na comemoração, o lateral chorou ajoelhado. Dedicou o gol à avó, Rosália, que, segundo ele, "passa por problemas sérios''.

BOTAFOGO 3 X 0 TIGRES

GOLS - Renan Fonseca, aos 3, Jobson, aos 30, e Gilberto, aos 35 minutos do segundo tempo.

BOTAFOGO - Jefferson; Gilberto, Renan Fonseca, Diego Giaretta e Carleto; Willian Arão, Fernandes (Dierson), Diego Jardel (Gegê) e Tomas; Sassá (Tássio) e Jobson. Técnico - René Simões.

TIGRES - Santiago; Tiago, Zé Carlos, Matheus e Edson; Renan Silva, Leão (Fabiano), Jean Carioca, Ricardinho (Marlinho) e Alex Sassá; e Paulinho Guará (Bruno). Técnico - Rubens Filho.

ÁRBITRO - Leandro Belota.

CARTÃO AMARELO - Edson, Fernandes.

RENDA - R$ 46.430,00.

PÚBLICO - 2.429 pagantes.

LOCAL - Engenhão, no Rio.