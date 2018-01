Botafogo realiza outro amistoso O Botafogo realiza nesta terça-feira, às 22 horas (horário de Brasília), contra o Santiago Wanderers, o último amistoso no Chile, na cidade de Valparaíso, antes de retornar ao Rio para a disputa do Campeonato Carioca. Na sexta-feira, o time foi derrotado pela equipe chilena do Everton, por 1 a 0. "Vamos tentar levar um resultado positivo para a torcida. Assim deixaremos todos mais confiantes para a disputa do Carioca", disse Bonamigo. "Mas, vale lembrar, que estamos enfrentando equipes fortes. Foi assim com o Everton e será, agora, com o Wanderers." O técnico do Botafogo vai aproveitar o amistoso para promover as estréias do zagueiro Juninho e do volante Juca. No ataque, Hugo será o substituto de Alex Alves, que está com dores na panturrilha direita. O Alvinegro foi escalado por Bonamigo com Jéferson; César Prates, Juninho, Scheidt e Marquinhos; Tiago Xavier, Túlio, Juca e Caio; Hugo e Almir.