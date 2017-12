Botafogo reencontra PC Gusmão A atração da partida desta quarta-feira entre Botafogo e Cruzeiro será o reencontro dos jogadores alvinegros com o treinador Paulo César Gusmão, que deixou o clube carioca por desentendimento com a diretoria e agora comanda a equipe mineira. A três pontos do líder Corinthians, os atletas do Botafogo não temem o fato de PC Gusmão conhecer a característica de cada um e ainda sonham silenciar o Mineirão, em partida que começará a partir das 21h45. "Se ele nos conhece, a gente também sabe a maneira como ele pode armar o Cruzeiro. Em campo, isso quase não conta muito. Quem errar menos, soma os três pontos", afirmou o atacante Alex Alves, que deve fazer sua última partida nesta temporada com a camisa do Botafogo. O artilheiro alvinegro no Campeonato Brasileiro com 9 gols, sendo oito deles de pênaltis, está próximo de acertar sua transferência por empréstimo até o fim de 2005 para o futebol árabe. A negociação renderá ao clube carioca US$ 200 mil. Embora não comente abertamente, a comissão técnica busca soluções para a saída de jogadores de boa qualidade técnica como o volante Túlio, o lateral-direito César Prates e do atacante Alex Alves. Contratar peças de reposição é o primeiro objetivo, mas há carência de bons atletas, com salários baixos, no mercado. Além desse impasse na reformulação do elenco, o treinador Péricles Chamusca tem noção das dificuldades que a equipe terá de superar nesta quarta. O estádio deve receber um bom público, o Cruzeiro tem um bom elenco e está em ascensão no Brasileiro, apesar da derrota na última rodada, por 5 a 4, para o Atlético-PR, na Arena da Baixada. "O Botafogo vai em busca do algo a mais", destacou o técnico do Botafogo, referindo-se à liderança do Brasileiro.